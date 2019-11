“Puliamo Mallare insieme”: oggi la prima iniziativa della Consulta giovanile

Mallare. Si sono ritrovati in tanti, questa mattina, in piazza del Carretto per trascorrere una giornata ecologica. “Puliamo Mallare insieme” è una delle prime iniziative della neo eletta Consulta giovanile, che sta già catalizzando molti ragazzi del paese.

Il nuovo organismo è guidato da Lisa Cerruti, dal vice presidente Nicolò Prando, Luca Bertone segretario, e dagli altri membri del direttivo: Beatrice Prando, Anna Grenno, Alex Bossolasco, Chiara Porciello e Roberto Cortese.

Numerosi, però, sono i giovani mallaresi che sostengono l’attività e che stanno ingrossando le fila di un gruppo utile è fondamentale per il futuro del paese.