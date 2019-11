Pulcini 2009: l’Academy Savona Legino primeggia nel torneo organizzato dal Torino

Savona. Grande prestazione per la leva 2009 dell’Academy Savona Legino, guidata dal duo Magnoli/Scaletta, alla 9ª Academy Cup, organizzata nel suggestivo e super attrezzato centro sportivo di Via Gozzano 11 ad Orbassano, in provincia di Torino.

I savonesi iniziano il loro percorso rimontando il Torino 2010 con una rete dello scattante Pucci, vincendo poi la partita alla serie dei calci dei rigori per 3 a 1: a segno Ravera (all’incrocio), Pucci e Pagano. Decisiva la parata di Levratto al primo tiro granata.

Falcidiati dalle assenze di Forte, Esu e Panarelli, i ragazzi non hanno mollato e con grande caparbietà hanno imposto la loro legge contro il Renate 2010, altra formazione di una società professionistica.

Al termine del quadrangolare solo l’Alcione di Milano, in leva, separava l’Academy Savona Legino dalla conquista del titolo.

Senza grandi stravolgimenti di formazione, i savonesi hanno regolato gli striscioni biancarancio per 3 a 0 con reti di Ferrara, Orsi e Pucci. Da applausi la terza rete, giunta al termine di un’azione corale con la palla toccata da tutti gli elementi della squadra.

Eccellente prova di carattere e tecnica per i 2009 dell’Academy Savona Legino: la strada è quella giusta e il duro lavoro dei ragazzi inizia a pagare.