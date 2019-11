Pugilato: “il toro” Morgan Toselli è campione regionale e approda alle finali nazionali

Savona. Il pugilato ligure ha incoronato i suoi campioni della categoria Élite maschile della Fpi. Venerdì 15 novembre si sono svolti a Genova i quarti di finale; sabato 16 e domenica 17 le semifinali e le finali a Bordighera.

Morgan Toselli, pugile della Sport Savona Arti Marziali, è riuscito nell’intento di aggiudicarsi il titolo di campione regionale nella categoria 69 kg. Un successo che gli permette di accedere alle finali nazionali che si terranno a Roma dal 10 al 15 dicembre.

Morgan Toselli, soprannominato “il toro”, non è stato l’unico protagonista della società savonese. Gianluca Cherchi si è classificato al secondo posto, fallendo di un soffio l’accesso alla fase nazionale, perdendo ai punti nonostante abbia recuperato nella seconda e terza ripresa un match che inizialmente si era proposto in salita.

Lorenzo Dibari, maestro della Sport Savona Arti Marziali, dichiara: “Abbiamo lavorato con il tecnico Riccardo Milani un anno intero con tanti sacrifici insieme, con paure, parole e sconforti, ma siamo riusciti ad arrivare alla resa dei conti in finale portando a casa il prestigioso titolo Élite ed il passaggio ai nazionali con una stretta di mano ed un elogio dal parte del cavaliere Roberto Bracco, commissario di riunione, il quale ha affermato che siamo l’orgoglio del Savonese che rappresenteremo a Roma ai Nazionali: una frase che ha davvero commosso tutto il team”.

Silvia Berardi, al primo anno da presidente della società savonese, centra subito un obiettivo importantissimo. “Sono soddisfatta del nostro lavoro – commenta – sia dietro le quinte, sia in palestra. Per raggiungere questi obiettivi devo ringraziare tutto il team, compresa la nostra aspirante tecnico Francesca Renzoni per il lavoro che presta come istruttore giovanile. Vi do appuntamento con una nostra manifestazione di kick boxing il 14 dicembre al palazzetto dello sport di corso Tardy e Benech, promossa dal mio ente sportivo e sociale, Msp Italia, dove ricopro la carica regionale. La manifestazione è open. Ringraziamo tutti gli organizzatori, a partire da Asd Gladiator, Asd Sanremo Boxe, Asd Fighting Boxe Imperia e il nostro Comitato regionale ligure per l’opportunità”.