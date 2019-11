Ceriale. A poche settimane dall’apertura del mercato d’inverno arriva il primo divorzio per la prima squadra del Ceriale.

A salutare i biancoblù è Pietro Daddi. L’attaccante classe 1977 non farà più parte della rosa a disposizione di mister Biolzi nella seconda e cruciale fase del campionato.

Una separazione consensuale che arriva sicuramente in un momento non facile per la formazione cerialese, che ambiva a ben altre posizioni in classifica e che, di fatto, si trova nuovamente a galleggiare in zona playout.

Pietro, in questi mesi a Ceriale, ha dimostrato di essere un gran professionista, un atleta serio, ma anche un gran personaggio svestiti gli abiti del calciatore. Ad oggi con le sue 9 reti risulta ancora essere il capocannoniere di questo campionato e l’uomo che ha deciso positivamente le sorti di molti match.

“Per problemi di lavoro – ha dichiarato Daddi – non riuscirei più ad onorare l’impegno preso con il Ceriale e, di conseguenza, sono costretto a terminarne la collaborazione. Ci tengo a sottolineare che ho trovato una società seria, fatte di persone perbene. Personalmente sono stato benissimo, ringrazio tutti indistintamente ed è stato un piacere indossare questa maglia. Spero che i miei compagni escano il prima possibile da questa posizione di classifica perché hanno senza dubbi le potenzialità per farlo. Grazie un abbraccio grande a tutti!”.

L’Asd Ceriale Progetto Calcio ringrazia Pietro per il lavoro svolto e gli augura il meglio per la sua carriera calcistica e personale.