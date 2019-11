Savona. Seconda vittoria consecutiva per la Fortitudo Savona nel campionato di Promozione, girone A.

I biancoblù, nella serata di martedì 12 novembre, si sono imposti ad Ovada sul campo del Red Basket per 73-57, al termine di una partita condotta per tutti i quaranta minuti, ma che solamente alla fine ha visto l’allungo decisivo per il più 16 conclusivo.

Il Red Basket, squadra molto giovane, si mette a difesa zona 2-1-2 per tutto il match, sfidando gli avversari al tiro, riuscendo per lunghi tratti a metterli in difficoltà, ma alla lunga accusa la differenza di centimetri e di esperienza, che nei momenti cruciali del match indirizzano i savonesi ad una vittoria importante perché permette di continuare la striscia positiva iniziata venerdì con il successo sul Sanremo in casa.

Per la Fortitudo un passo indietro rispetto all’ultima vittoria in termini di percentuali realizzative dalla lunga distanza e soprattutto nel concretizzare la molo di gioco prodotta dopo i parecchi palloni intercettati in difesa, con tantissimi e banali errori di tiro in contropiede e sotto il tabellone. Su questo aspetto, in termini di concentrazione, bisognerà lavorare ancora molto.

Sugli scudi Michele Santi, autore di 22 punti, abile a sfruttare parecchi contropiedi, nonostante qualche amnesia difensiva. Da segnalare l’infortunio alla caviglia ad Omar Damonte, che l’ha costretto ad abbandonare il match dopo pochi minuti dall’inizio; l’entità sarà valutata dallo staff medico della Fortitudo.

Il tabellino dei biancoblù: Santi 22, De Marzi 16, Rollo 14, Vaira 8, Amedeo 8, Damonte 5, Ghiga, Raffa, Pane, Spalla; all. Barbero.

La Fortitudo Savona tornerà in campo già venerdi 15 novembre, al palazzetto dello sport di Savona, alle ore 21,15, per affrontare lo Sport Club Ventimiglia.