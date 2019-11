Primi fiocchi, primi disagi in Valbormida: auto bloccate e interventi dei Vigili del Fuoco

Valbormida. Le previsioni lo avevano annunciato e nel tardo pomeriggio la neve ha fatto capolino in Valbormida.

In queste ore, in particolare, si segnalano diversi mezzi bloccati lungo le strade di Cairo Montenotte e Dego (in località Santa Giulia). Secondo quanto riferito, le auto coinvolte in questi episodi sarebbero state sprovviste delle dotazioni invernali. I Vigili del Fuoco sono tuttora al lavoro per risolvere tutte le criticità segnalate.

Nelle ultime ore la temperatura in Valbormida si è abbassata e sul resto del comprensorio si sentono i primi tuoni che anticipano il temporale previsto.

Nel corso della notte il nostro giornale seguirà in diretta l’evolversi del maltempo in tutte le zone interessate dall’allerta meteo.