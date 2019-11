Savona. Questa sera, con la disputa di tre recuperi della seconda giornata, il girone A di Prima Categoria si rimetterà in pari con il programma.

Alle ore 20,30 si affronteranno Baia Alassio e Carlin’s Boys; alle ore 21 la Letimbro riceverà l’Andora, mentre il Borghetto ospiterà l’Altarese.

La quarta giornata è stata povera di reti, solamente 13 sui sette campi; ha visto quattro vittorie casalinghe, due pareggi ed un successo esterno.

Tra i risultati, spicca il 2-0 con cui la Baia Alassio ha regolato l’Andora. Vincendo questa sera, i gialloneri si porterebbero da soli al comando. La formazione allenata da Pietro Iurilli, dopo un primo tempo a reti inviolate, ha colpito nella ripresa con Olivieri e Colli su rigore.

Aggancia la vetta l’Aurora Calcio, rivelazione di questo inizio campionato. I cairesi hanno portato a casa i 3 punti dal campo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. La squadra di mister Angelo Melara si è imposta per 1 a 0 con una rete di Filippo Saino nelle fasi centrali della ripresa.

Al vertice, al fianco dei gialloneri, c’è il Soccer Borghetto. I biancorossi, sul campo di Pietra Ligure, sono stati fermati sull’1 a 1 dallo Speranza. Un punteggio frutto di un botta e risposta nel primo quarto d’ora: rossoverdi in vantaggio con la rete di Ciappellano; pari dei locali ad opera di Carparelli.

Con lo stesso risultato, 1-1, il Millesimo ha impattato in casa della Carlin’s Boys. Per i giallorossi è il terzo pari in questo campionato. L’undici condotto da Simone Peirone e Nicolò Goso è stato avanti a lungo nel risultato, avendolo sbloccato intorno alla mezz’ora con un gol di Ciravegna; ad un paio di minuti dallo scadere, però, i matuziani hanno pareggiato con Cianci.

Riprende quota il Pontelungo, grazie al secondo successo consecutivo. I granata hanno avuto ragione di un coriaceo Borghetto per 1 a 0. La rete che ha dato la vittoria agli albenganesi l’ha realizzata Giraldi intorno al quarto d’ora del secondo tempo.

Bene l’Olimpia Carcarese, che condivide la terza posizione con la Baia Alassio. I biancorossi si sono aggiudicati il derby con l’Altarese per 1 a 0, grazie ad una rete di Zizzini nel finale di gara.

Primo successo in campionato per la Letimbro, che ha inflitto al Quiliano & Valleggia la terza sconfitta. I gialloblù di mister Maurizio Oliva hanno prevalso per 3 a 1, ipotecando il successo già nel primo tempo, chiuso avanti di tre reti, firmate da Carminati, Martino e ancora Carminati (nella foto). Nella ripresa il gol di Magnani ha reso meno pesante il ko degli ospiti.