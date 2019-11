Alassio. Quattro vittorie casalinghe, due esterne e un pareggio nella sesta giornata del girone A di Prima Categoria.

Una domenica favorevole all’Olimpia Carcarese, che centrando il quarto successo si è isolata al comando con 13 punti. I biancorossi hanno battuto per 3-2 il Borghetto. I valbormidesi hanno colpito tre volte nei primi venti minuti, con Vassallo, Canaparo e Zizzini. Sul finire del primo tempo c’è stata un’espulsione per parte e nella ripresa i granata hanno riaperto l’incontro con le reti di Parodo e Simonassi, finendo col cedere di misura 3-2. Il Borghetto alla fine ha chiuso la gara in nove per una seconda espulsione.

Terzo pareggio per il Soccer Borghetto, ottenuto, come i due precedenti, nel turno casalingo. La formazione di mister Alessandro Giunta è stata fermata sull’1 a 1 dall’Andora. Un risultato frutto di un botta e risposta ad una decina di minuti dal termine: biancoblù avanti con un gol di Paterno; immediata la replica dei locali con Carparelli.

Quarta vittoria consecutiva per il Pontelungo che nel match giocato nel tardo pomeriggio al Riva ha avuto la meglio sul Quiliano&Valleggia per 2-1, portandosi a meno 1 dalla vetta. Albenganesi in vantaggio dopo pochi minuti con Rossignolo; ad inizio ripresa un gol di Fabbretti ha ristabilito la parità. I biancorossoviola sembravano poter conservare il prezioso pari, ma negli ultimi scampoli di gioco la squadra guidata da Fabio Zanardini ha segnato la rete del successo con Giraldi.

Torna al successo l’Aurora Calcio, e lo fa in gran stile. I cairesi hanno superato a domicilio la Baia Alassio con un rotondo 4 a 0 frutto delle reti di Gavacciuto (nella foto) e Bonifacino nel primo tempo, ancora Bonifacino e Diop nel secondo. Terza vittoria in tre partite giocate fuori casa per i gialloneri, che in quattro gare non hanno subito gol: Ferro è il portiere meno battuto del campionato.

Seconda vittoria casalinga per lo Speranza, che ha travolto il Millesimo per 5 a 0. Una doppietta di Seck nei primi minuti, un rigore realizzato da Uruci e poi, nella ripresa, le reti di Doci e Titi hanno permesso ai ragazzi di mister Pierpaolo Calcagno di centrare quello che, fino ad oggi, è il successo con il più ampio scarto ottenuto in questo girone della Prima Categoria.

Riprende quota l’Altarese, che ha vinto uno scontro importante in chiave salvezza imponendosi per 1 a 0 sul campo della Carlin’s Boys. Il gol che ha dato il secondo successo ai giallorossi di mister Ermanno Frumento è stato siglato da Bozzo nelle fasi conclusive della partita.

La Letimbro ha fatto le spese del desiderio di riscatto del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che era ancora a secco di vittorie. I gialloblù sono stati seccamente battuti, 4 a 0, a seguito delle reti di Saba, Crudo (doppietta, il primo su rigore) e Verardo.