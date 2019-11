LIVE: O. CARCARESE – BORGHETTO 3-0 (2′ Vassallo, 6′ Canaparo, 20′ Zizzini)

27′ Mister Fruzzetti si gioca il primo cambio: Gasco per Testa

26′ Tentativo dalla distanza di Balbi, alto

25′ Appoggio di Canaparo a Caruso che calcia di prima intenzione, Gallo in volo manda in angolo

20′ GOOOOOOOL! Zizzini riceva al limite, salta il difensore e con un diagonale imbuca il tris biancorosso

18′ Lancio di Vassallo dalla destra, Zizzini tenta un improbabile rovesciata e spara alle stelle

15′ Conclusione dalla distanza di Volga, Gallo si distende e salva la porta granata

14′ Vicino al tris la Carcarese, Zizzini in area crossa sul secondo palo, Canaparo da pochi passi non riesce ad essere incisivo

6′ GOOOOOOOL! Sugli sviluppi di un corner, Volga di testa rimette la palla in centro area, dove Canaparo con il mancino infila all’angolino

5′ Rischia tantissimo il Borghetto, ma Gallo è miracoloso sulla deviazione di un suo difensore

2′ GOOOOOOOOL! Subito in vantaggio i biancorossi con un rasoterra dai 30 metri di Vassallo, Gallo non vede partire il pallone e un rimbalzo lo beffa, la sfera si infila all’angolino

1′ Il calcio d’inizio è della Carcarese!

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, nonostante la neve, Olimpia Carcarese-Borghetto si giocherà. Importante sfida per i biancorossi che scenderanno in campo con una formazione inedita, sempre lo stesso modulo ad albero di natale, ma ben 5 giocatori diversi (Caruso, Volga, Cervetto, Canaparo, Vassallo) negli 11 titolari rispetto alla scorsa sfida con l’Andora. Dieci i punti conquistati dai valbormidesi che vogliono continuare la scia positiva di due vittorie consecutive e mantenersi ai vertici della classifica, con una vetta che attualmente dista appunta una lunghezza. Solo 4 invece i punti del Borghetto, che in trasferta vanta appena un pareggio conquistato proprio in Valbormida contro l’Aurora. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Vassallo, Mazza, Ezeukwu, Spozio, Comparato, Caruso, Volga, Canaparo, Cervetto, Zizzini. A disp.: Landi, Marini, Sozzi, Vero, Rebella, Manti, Clemente, Bagnasco, Hublina.

BORGHETTO: Gallo, Calabretti, Sabia, Testa, Littarelli, Dahmani, Santelia, Leocadia, Parodo, Balbi, Dileo. A disp.: Cattaneo, Manelli, Cabiati, Gervasoni, Pianese, Desiato, Gasco, El Allali, Simonassi.

ARBITRO: Sig. Plloci di Chiavari