LIVE: O. CARCARESE – ALTARESE 0-0

13′ Ancora tentativo dalla distanza per la Carcarese, verticalizzazione perfetta di Spozio per Zizzini che al limite si gira e lascia partire il diagonale, di poco a lato

5′ Canaparo al limite si libera del difensore e calcia in porta, fuori

3′ Punizione a due dai 25 metri, Spozio tocca per Hublina, ma il suo rasoterra si spegne sul fondo

1′ Partiti

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, è di nuovo derby per l’Olimpia Carcarese, una stracittadina che in Valbormida mancava da ben 12 anni. Alte le aspettative della neopromossa società dell’avv. Vercelli, che vuole trovare la prima vittoria stagionale al Candido Corrent e strappare i tre punti ai cugini giallorossi. L’Altarese, squadra che ormai è diventata un punto fermo della categoria, però non starà a guardare e con determinazione andrà alla ricerca di un successo che varrebbe tantissimo sia per il morale che per la classifica. Un solo punto, infatti, per la formazione di Frumento che deve ancora recuperare il match contro il Borghetto, mentre 4 quelli dei biancorossi. Buon derby a tutti!

FORMAZIONI

O. CARCARESE: Allario, Vassallo, Mazza, Marini, Spozio, Ezeukwu, Clemente, Volga, Canaparo, Hublina, Zizzini. A disp.: Landi, Caruso, Botta, Rebella, Sozzi, Manti, Comparato, Bagnasco, Vero.

ALTARESE: Briano, Salani P., Lai, Lupi, Moresco, Pellicciotta, Spahiu, Molinari, Ferrotti, Piccardi, Bozzo. A disp.: Marchi, Lo Faso, Rollero, Marsio, Rodino, Camaria, Di Roccia, Salani L.

ARBITRO: Fontana di Savona