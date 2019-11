Savona. Recupero della seconda giornata del girone A di Prima Categoria. La Letimbro ospita l’Area Calcio Andora. Fischio d’inizio al campo “Briano” del Santuario, questa sera ore 21.00.

I savonesi gialloblù hanno finora ottenuto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi). Gli andoresi biancoazzurri, neopromossi, stazionano invece a 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta).

Tabellino:

Letimbro-AC Andora 3-2 (12′, 51′ Cossu, 24′ Delbuono – 10′ Battuello, 60′ Serrami)

Letimbro: E. Bianco, Palmiere, Cappelletti, Delbuono, Lovesio, Rossetti, Pescio, Battistel, Martino, Cossu, Carminati (33′ Frumento)

A disp.: Valerioti, Mellogno, Odenato, Calabrò, Morando, Bonza, Giusto, Valdora. All. Oliva

Andora: Duberti, Ardizzone (25′ Paterno), Tamborino, Carattini, Calandrino, Garassino, Ruggiero, Scaglione, Battuello, Proglio, Bogliolo

A disp. Ghiozzi, Aramini, Scalmato, Zinchini, Incardona, Boschiazzo, A. Bianco, Serrami. All. Ghigliazza

Arbitro: Vitiello (Genova)

Note: Serata fredda e coperta, fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Cappelletti (L). Angoli 3-2. Spettatori 30 circa.

Cronaca diretta:

2′ Occasione Letimbro. Corner dalla destra. Calandrino, in spaccata, devia inavvertitamente verso la propria porta. Carattini salva provvidenzialmente in prossimità della riga.

Problemi alle luci del lampione di destra (rispetto alla tribuna), ‘lato cimitero’. Partita sospesa per un paio di minuti: si riprende, nonostante la non perfetta visibilità.

10′ Gol Andora! Gran giocata di Proglio sulla trequarti; il giocatore ospite si libera della marcatura di due avversari con una veronica e serve in profondità Battuello. L’attaccante andorese, solo davanti a Bianco, non sbaglia battendo il portiere locale con un rasoterra. 0-1.

12′ Gol Letimbro! Immediato botta e risposta. Lancio da centrocampo; Cossu fa perdere i propri radar alla difesa avversaria, s’invola a tu per tu con Duberti e lo trafigge con un fendente a mezza altezza. 1-1.

17′ Tamborino taglia il campo con un lancio col contagiri per Broglio sulla destra. Questi, stoppando sulla corsa, si allunga troppo il pallone, favorendo l’uscita di Bianco.

24 Gol Letimbro! Carminati, tiro a incrociare dal limite. Duberti si tuffa e respinge alla sua destra. Delbuono, rimasto appostato in avvascoperta, ribatte in diagonale: la sfera bacia il palo e termina in rete. 2-1.

Nell’occasione un giocatore dell’Andora rimane a terra; si tratta di Ardizzone. Al suo posto subentra Paterno.

33′ Cambio forzato anche nei locali. Carminati (probabilmente stirato), abbandona il terreno di gioco. Lo rileva Frumento.

36′ Doppia opportunità Letimbro. Cossu, sinistro da posizione defilata. Duberti si oppone col piede e manda in angolo.

Sul piazzato che ne consegue Cossu va dalla bandierina, destro a uscire. Rossello incorna sul secondo palo. Duberti si esibisce in una super parata: colpo di reni a togliere il pallone dal sette.

43′ Palmiere, destro al volo. Alto.

Nel frattempo il giocatore andorese Ardizzone viene portato via in ambulanza. Da informazioni raccolte successivamente durante l’intervallo si tratterebbe di una distorsione al ginocchio.

44′ Occasione Andora. Azione sulla destra; Carattini conclude in diagonale. Bianco dice no.

45′ Quattro minuti di recupero.

45’+2 Giallo a Cappelletti (L).

45’+2 Punizione Letimbro dal limite. Sassata di Garassino; Bianco respinge coi pugni.

45’+4 Fine primo tempo: Letimbro-AC Andora 2-1.

46′ Inizio secondo tempo (21.57).

49′ Occasione Letimbro. Battistel sulla destra rientra dal fondo e va al tiro-cross; Cossu sottomisura sul secondo palo non inquadra lo specchio.

51′ Gol Letimbro! Punizione dalla fascia sinistra. Parabola col sinistro, a rientrare. Cossu svetta all’altezza del dischetto e buca Duberti siglando la personale doppietta. 3-1.

55′ Sostituzione Andora. La scarsa visibilità non consente al redattore il riconoscimento dei numeri (ndr).

59′ Letimbro in dieci. Doppio giallo sventolato a Lovesio; il calciatore gialloblù finisce anzitempo negli spogliatoi.

60′ Gol Andora! Serrami raccoglie un calcio da fermo sulla sinistra e in girata, col sinistro, accorcia le distanze. 3-2.

64′ Ammonito Callandrino (A).

68′ Uno scambio manovrato manda Proglio al tiro dal limite; a lato.