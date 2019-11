Alassio. Nella serata di mercoledì 6 novembre, oltre alla partita che ha visto la Letimbro battere 3-2 l’Andora, si sono giocati altri due recuperi della seconda giornata.

La Baia Alassio ha battuto 3-2 la Carlin’s Boys e grazie a questo successo si è isolata in vetta. Ospiti in vantaggio per primi con Brizio; i gialloneri hanno ribaltato il risultato già nel primo tempo con una doppietta di Numeroso ed un rigore trasformato da Colli. Nel finale di gara secondo gol dei matuziani con Ventre.

Prima vittoria per l’Altarese, che si è imposta per 3 a 2 sul campo del Borghetto. Padroni di casa in vantaggio per primi con Fabio Santelia; una doppietta di Moresco ha permesso ai giallorossi di andare al riposo avanti di un gol. Nel secondo tempo valbormidesi ancora a segno con Ferrotti; in chiusura seconda rete di Fabio Santelia.

Per quanto riguarda le squalifiche, Fabrizio Usai (Aurora Calcio), Andrea Walti (Baia Alassio) e Matteo Orcino (Letimbro) sono stati fermati per una giornata.

Emanuele Gallione, allenatore del Pontelungo, è stato squalificato per una gara.

Spostamento per la partita di domenica 10 novembre: alle ore 14,30 Altarese e Don Bosco Vallecrosia Intemelia si affronteranno al Corrent di Carcare.

La classifica marcatori dopo 5 giornate:

4 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

3 reti: G. Brizio (Carlin’s Boys), Moresco (Altarese), Colli, Numeroso (Baia Alassio), Tarditi (Soccer Borghetto), Carminati (Letimbro)

2 reti: Ferrotti (Altarese), Olivieri (Baia Alassio), Bove (Millesimo), Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Ciappellano, Seck (Speranza), Hublina, Zizzini (Olimpia Carcarese), Paterno (AC Andora), Laudando, F. Saino (Aurora Calcio), Cossu (Letimbro), F. Santelia (Borghetto)

1 rete: Condorelli (Soccer Borghetto), Molinari (Altarese), Gilardoni, Magnani, Delbuono (Letimbro), Doci (Speranza), Caneva, Monte, Guardone, Giraldi (Pontelungo), Morielli, Salvatico, Ciravegna (Millesimo), Parodo, Gasco (Borghetto), M. Campagnani, A. Campagnani, Cianci, Ventre (Carlin’s Boys), Martino, Salinas, Marotta, Carocci, Paggi (Quiliano&Valleggia), Vero (Olimpia Carcarese), Spinelli, Battuello, Serrami (AC Andora), Marcucci (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Delfino (Baia Alassio)

Autoreti: 1 Carocci (pro Carlin’s Boys), Scarone (pro Speranza)