ANDORA – O. CARCARESE 1-3 (52′ Battuello, 57′ Canaparo, 75′ Zizzini, 81′ Hublina)

49′ Triplice fischio!

47′ Punizione di Caruso dalla sinistra, direttamente in porta, Duberti allontana con i pugni

46′ Ultima sostituzione per la Carcarese: Caruso prende il posto di Canaparo

43′ Canaparo dal fondo, serve centrale Zizzini che calcia di prima intenzione, a lato di pochissimo

41′ La Carcarese s gioca anche il quarto cambio: Bagnasco entra al posto di Clemente

38′ Terzo cambio Carcarese: Rebella per Hublina

36′ GOOOOOOOOL CARCARESE! Punizione di Zizzini dalla sinistra, Hublina devia in porta di testa

33′ Seconda sostituzione Andora: Ruggiero lascia il posto a Paterno

30′ RADDOPPIO CARCARESEEEEE! Spozio lancia per Clemente, che crossa dalla linea di fondo, Canaparo non ci arriva, ma Zizzini è in agguanto sul secondo palo, controlla e calcia la palla che vale il sorpasso

23′ Ammonito Marini, duro su Scaglione

15′ Seconda sostituzione per gli ospiti, Vassallo rileva Vero

14′ ESPULSO SCALAMATO, per il capitano biancoblu doppia ammonizione

12′ PARIIIII CARCARESE! Appoggio di Zizzini, per Canaparo che al limite a incrociare insacca l’1 a 1

10′ Punizione dai 30 metri di Hublina, che calcia centrale, Duberti abbraccia il pallone

9′ Cerca subito di rispondere la Carcarese con il diagonale di Zizzini di poco fuori

8′ Prima sostituzione per la Carcarese: fuori Manti, dentro Cervetto

7′ GOOOOOOOOL ANDORA! Cross dalla destra di Ruggiero, sul secondo palo Battuello imbuca di testa da due passi

2′ Punizione dai 30 metri di Garassino, Allario all’ultimo ci mette il guantone e manda in angolo

1′ Al via la ripresa!

SECONDO TEMPO

48′ Fine primo tempo

47′ Punizione dal limite conquistata e battuta da Hublina, che prende la barriera

35′ Che rischio per l’Andora! Corner dalla destra di Spozio, svirgola un difensore locale, Zizzini calcia al volo da distanza ravvicinata, rimpallato da Garassino che salva i suoi

29′ Pericolosissima anche l’Andora, incursione di Spinelli sulla destra, che salta i difensori e tenta il diagonale, Serrami sul secondo palo svirgola e manda sul fondo

22′ Occasionissima per i biancorossi: lancio di Hublina dalla trequarti, Manti da solo davanti alla porta non riesce a trovare l’incornata vincente, la sfera rimbalza in area piccola e supera la traversa

20′ E’ ancora Garassino su palla inattiva ad impegnare Allario, ma sulla sua punizione che sorpassa la barriera, il numero uno ospite risponde presente

14′ Garassino ci prova direttamente da calcio d’angolo, ma Allario risponde con i pugni

10′ Punizione di Spozio dalla sinistra, palla in area piccola, dove in mischia è l’Andora ad avere la meglio e a conquistare il rinvio dal fondo

9′ Verticalizzazione per Clemente, Duberti ultimo uomo esce in scivolata nel lato corto dell’area, togliendo la sfera al 7 ospite. Per Del Panta è calcio di punizione e giallo per il portiere locale, ammonito anche Scalmato per proteste

7′ Incursione sulla sinistra di Ruggiero, che lascia Spozio sul posto e mette in area un cross interessante, ma Zizzini recupera e anticipa tutti

1′ Partiti!

Andora. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi seguiremo Area calcio Andora-Olimpia Carcarese. Quattro i punti dei biancoblu che, dopo il 2 a 1 inflitto al Pontelungo, mancano alla vittoria da ben tre giornate, ma al “Marco Polo” risultano ancora imbattuti. Nessuna sconfitta in trasferta anche per i valbormidesi che dopo aver ritrovato la vittoria casalinga nello storico derby con l’Altarese vogliono continuare la striscia positiva e la rincorsa verso la vetta. Oggi sarà molto difficile, perché ad ospitarli è una formazione che a nomi può ambire a qualcosa di importante. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

ANDORA: Duberti, Bogliolo, Scalmato, Carattini, Tamborino, Garassino, Spinelli, Scaglione, Battuello, Serrami, Ruggiero. A disp.: Ghiozzi, Boschiazzo, Guidi, Calandrino, Bianco, Zinghini, Paterno, Proglio, Aramini.

O. CARCARESE: Allario, Vero, Mazza, Marini, Spozio, Ezeukwu, Clemente, Manti, Canaparo, Hublina, Zizzini. A disp.: Landi, Caruso, Cervetto, Sozzi, Rebella, Bagnasco, Comparato, Vassallo, Gandolfo.

ARBITRO: Sig. Del Panta di Imperia