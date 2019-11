Polisportiva Quiliano Ritmica premiata alla festa per i 150 anni della Federazione

Genova. Una serata davvero speciale all’Acquario di Genova, martedì 26 novembre, per la celebrazione, in Liguria, dei primi 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia.

Gherardo Tecchi (presidente FGI) e Pino Raiola (presidente FGI Liguria), unitamente alle autorità istituzionali e sportive locali, hanno consegnato un riconoscimento agli atleti olimpici liguri, alle maglie azzurre, alle società liguri FGI (in copertina sette società centenarie) e a personaggi di riferimento nella storia di questa disciplina in Liguria.

Durante la festa, la Polisportiva Quiliano Ritmica è stata premiata dall’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo per l’attività svolta in ambito regionale e nazionale.

“Questa sala affollata certifica la forte crescita della FGI durante gli ultimi decenni. Abbiamo centocinquant’anni ma non li dimostriamo, in quanto lavoriamo coi giovani e per i giovani. Come sapete, potremmo suddividere la nostra disciplina in due filoni: uno riguarda le specialità agonistiche, mentre l’altro è incentrato sull’aspetto salutistico – ha spiegato il presidente federale Tecchi -. Se il primo porta soddisfazioni a livello di medaglie, è grazie soprattutto al secondo se la ginnastica si è diffusa: senza concepirla come attività correlata al benessere, ad esempio, non avremmo nemmeno le ore di educazione fisica nelle scuole. Insomma, andiamo fieri di portare avanti la cultura sportiva”.

Felicità nelle parole di Raiola, presidente FGI Liguria: “Siamo orgogliosi di poter avvicinare le nostre società, alcune delle quali centenarie, cosa non sempre facile. Ma ad interagire tra loro troviamo anche le glorie di un tempo, atleti che hanno partecipato pure alle Olimpiadi e nuove promesse della ginnastica, come le sorelle Alice ed Asia D’Amato. Un evento davvero importantissimo”.