Pista per l’elisoccorso a Cairo Montenotte, interrogazione del consigliere Righello (Pd)

Cairo Montenotte. Il consigliere regionale Mauro Righello (Pd) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se corrisponda al vero che il 3 ottobre scorso il servizio di elisoccorso non è atterrato presso la pista di emergenza dedicata a Ponte degli Aneti, a Cairo Montenotte, bensì presso il campo sportivo di Vesima, e le motivazioni del mancato atterraggio.

Righello ha ricordato che il 3 ottobre, in seguito di un grave infortunio all’interno dello stabilimento Italiana Coke, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, ma che l’elicottero non è potuto atterrare nella pista di Cairo a causa – ha detto – della presenza di un’area canina comunale, allestita pochi mesi fa, nelle immediate vicinanze.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha specificato che la competenza e la responsabilità della decisione dell’atterraggio, come è avvenuto in quel caso, spetta al pilota assicurando che, in ogni caso, non è pregiudicata la rete dell’emergenza del territorio ligure.

Tutrtavia la pista di atterraggio di emergenza dell’elisoccorso non è più utilizzabile a causa della nuova area canina realizzata nelle immediate vicinanze dalla giunta Lambertini. Le perplessità manifestate dai Vigili del fuoco e dal Nucleo operativo elicotteristi della Liguria si sono concretizzate proprio in occasione di un grave infortunio sul lavoro: Drago è tornato ad atterrare in località Vesima, al campo sportivo, come accadeva prima del 2012 quando la struttura non esisteva.

In Val Bormida l’unica pista in regola resta quella di Millesimo.

La vicenda aveva portato a non poche polemiche: i consiglieri comunali di minoranza di Cairo Montenotte Giorgia Ferrari, Alberto Poggio e Matteo Pennino avevano infatti protocollato un’interrogazione urgente con la quale chiedono al sindaco Paolo Lambertini e alla sua giunta “come mai ieri mattina, dopo il gravissimo incidente ad un operaio all’interno di Italiana Coke, l’elicottero dell’elisoccorso non sia potuto atterrare sulla pista dedicata agli atterraggi di emergenza in località Ponte degli Aneti, ma sia atterrato nel campo sportivo in zona Vesima”.

“Se la motivazione reale è, come si apprende dagli organi di informazione, l’interferenza con l’area canina allestita dalla giunta del sindaco Lambertini nelle immediate vicinanze, ci chiediamo perché decidere di situarla proprio in quella zona e come mai non siano state fatte le valutazioni indispensabili a non compromettere le operazioni di soccorso, denotando una preoccupante superficialità da parte di chi ci amministra”.