Piove nel palazzo e il tribunale di Savona resta chiuso: udienze sospese

Savona. Piove nel palazzo e il tribunale di Savona resta chiuso, con buona pace di avvocati, giudici e personale che questa mattina, non senza difficoltà (in particolare per alcuni), ha raggiunto il palazzo di giustizia tra strade allagate, chiuse o a senso unico alternato.

La segnalazione è arrivata in mattinata ed è scattata la decisione di chiudere il tribunale per evitare possibili criticità dovute a malfunzionamenti degli impianti elettrici.

Per questo motivo, infatti, sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco, che stanno svolgendo verifiche e interventi di messa in sicurezza.

Per ora, il palazzo di giustizia resta interdetto e tutte le udienze sono state sospese.