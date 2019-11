Rialto. Il maltempo che si è abbattuto e continua ad abbattersi senza sosta sulla provincia ha causato diversi danni e disagi. In particolare a Rialto, dove preoccupano le condizioni di alcune arterie stradali.

Nella mattinata odierna è stata emessa un’ordinanza riguardante la chiusura del tratto di strada compreso tra via Costa Superiore e via Costa inferiore e l’interdizione al pubblico dell’ecocentro in località Surè. È stata chiusa anche una strada in via Collarina, a causa del cedimento della carreggiata.

E l’ultimo aggiornamento sulla situazione generale arriva direttamente dalla pagina Facebook ufficiale dell’ente comunale, sulla quale si legge: “Oltre alle comunicazioni già avvenute, si segnala un nuovo piccolo smottamento sulla Strada Provinciale, dove è già vigente il senso unico alternato”.

“Gli operai della provincia provvederanno al più presto ad eliminare il nuovo materiale franato. Sotto monitoraggio il tratto, sempre provinciale, nei pressi del bivio per Loc.Alpe”.

“Dalla giornata di domani l’autobus non effettuerà il transito in Via S. Lorenzo e Via Berea, ma seguirà Via Vene. Le fermate restano confermate agli incroci Via S. Lorenzo/Via Vene e Via Berea/Via Vene nei medesimi orari già vigenti”.