Finale Ligure. Aurelia chiusa a Finale Ligure, all’altezza del km 596,400 (zona porto – Capo San Donato), a causa di un pino caduto nella notte.

Ancora un disagio, quindi, legato alle forti raffiche di vento e alle piogge che ormai da diversi giorni interessano il savonese.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Al momento, però, la circolazione sul posto è chiusa in entrambi i sensi di marcia. In mattinata i tecnici di Anas provvederanno a rendere nuovamente percorribile il tratto.