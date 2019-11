Pietra, ore di apprensione per un gattino di 9 mesi: “Aiutateci a ritrovare Miele”

Pietra Ligure. Ore di apprensione per i proprietari di un gattino di soli 9 mesi. Si chiama Miele e non è abituato a stare fuori casa perché, come hanno spiegato, “soffre di allergie che gli provocano asma e svenimento”.

“Porta un collarino arancione con una targhetta a forma di osso al collo, con numeri da chiamare e il suo nome. È scappato in zona via Piave a Pietra Ligure”.

Chiunque lo vedesse o avesse informazioni utili può contattare la redazione di IVG.it oppure direttamente i proprietari: 366.5013318 o il 328.2876722.