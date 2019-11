Pietra Ligure. Saranno ultimati entro una decina di giorni i lavori sulla passeggiata a mare di Pietra Ligure dove è in corso l’intervento di restyling del tratto di acquedotto comunale.

L’amministrazione comunale pietrese ha voluto intervenire rapidamente dopo i disagi di questa estate e degli anni precedenti con rotture e perdite che hanno provocato allagamenti in una zona strategica per la cittadina del ponente savonese. I lavori, realizzati dalla Servizi Ambientali SpA, prevedono la sostituzione delle tubazioni dell’acquedotto comunale secondo un cronoprogramma a stralci per non arrecare troppi disagi alla viabilità di lungomare Giovanni Bado.

Foto 2 di 2



Per consentire l’azione di tecnici e operai, infatti, è stato installato un semaforo per il senso unico alternato, fino al termine dell’intervento.

“Abbiamo sollecitato questi lavori sulla passeggiata considerata la situazione dell’acquedotto: le nuove tubazioni sono indispensabili per evitare altre problematiche e criticità – sottolinea il sindaco Luigi De Vincenzi, che questa mattina ha svolto un accurato sopralluogo – Spero che in una settimana da oggi o al massimo dieci giorni l’intervento possa essere completato. Tra l’altro la scelta del periodo per eseguire la sostituzione delle tubazioni è funzionale alle successive opere in cantiere per la nostra passeggiata, che partiranno dal mese di gennaio” conclude il sindaco De Vincenzi.