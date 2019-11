Pietra Ligure. “Abbiamo fatto una grossa prestazione al cospetto di una corazzata come l’Albenga – afferma Mario Pisano – il loro portiere (ndr, Bambino) è stato il migliore in campo, ma non è bastato per uscire dal terreno di gioco con un risultato positivo. La nostra colpa è quella di non aver concretizzato le occasioni create, dobbiamo essere più cinici sotto rete e sulle palle inattive”.

“Paghiamo gli episodi negativi come sul primo goal degli ingauni, dove il fallo di Gargiulo su Burdisso era evidente, mentre in occasione della seconda rete non è stato rilevato l’intervento scorretto di Molinari su Praino – conclude Pisano – non amo parlare di direzioni arbitrali, anche se oggi hanno condizionato la gara…”.