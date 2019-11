Pietra Ligure, Mario Pisano: “Ho visto la reazione caratteriale della squadra”

Pietra Ligure. “Abbiamo giocato contro un’ottimo avversario, sapevamo delle loro qualità, siamo stati bravi ad interpretare la gara”.

Mario Pisano commenta la gara con la Genova Calcio, mettendo in evidenza la buona gara dei suoi giocatori.

“Dopo essere passati in vantaggio, abbiamo sprecato delle palle goal e purtroppo, dopo aver sbagliato un disimpegno, siamo stati puniti nell’unico nostro errore commesso, nato da una incomprensione tra Danio e Bottino, che avrebbero dovuto gestire meglio questa situazione”.

“Ho visto Danio molto contrariato, ma deve stare tranquillo, è un grande giocatore, che da anni sta giocando molto bene e anche oggi ha fatto una grandissima prestazione”.

Reazione caratteriale dopo la sconfitta di Busalla.

“La squadra ha giocato molto bene, è mancata la vittoria, ma la reazione caratteriale c’è stata, dopo la brutta sconfitta subita con il Busalla, che sta dimostrando di essere una tra le squadre più forti per la qualità del gioco che esprime, per come muove la palla, per la qualità del gioco che crea, l’andare a vincere ad Imperia ne è la dimostrazione…”.

“Eravamo in debito con la società, serviva una prestazione di questo tipo, peccato per il palo di Bianco, che appena entrato poteva regalarci una vittoria meritata”.