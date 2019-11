Pietra Ligure. Sono iniziati i lavori di allargamento di via don Giovanni Battista Maglio che trasformeranno l’attuale percorso viario di ridotte dimensioni e a senso unico che corre a monte del Santuario di Nostra Signora del Soccorso, in una strada a doppia carreggiata munita di camminamento pedonale, funzionale alla pedonalizzazione dell’area antistante la chiesa e all’ottimizzazione della mobilità degli abitanti e dei fruitori delle attività produttive della zona del Monte Grosso e del quartiere del Soccorso, nell’ottica di permettere la piena fruibilità della piazza come luogo di aggregazione e di valorizzare un’area storica e caratteristica di Pietra Ligure.

L’intervento, realizzato da privati come opera a scomputo e parte fondamentale della complessa risistemazione urbanistica in essere da diversi anni in attuazione dello “S.U.A Soccorso”, conferirà alla zona un nuovo assetto e sarà completato presumibilmente entro fine gennaio 2020.

Foto 2 di 2



“Concretizzando un impegno preso in campagna elettorale, da subito ci siamo adoperati per portare a compimento la realizzazione dell’allargamento di via Maglio – intervengono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Amandola –. Dando attuazione a questa importante opera pubblica, restituiamo equilibrio, funzionalità e vivibilità a tutta la zona, garantendo, da una parte, una mobilità fluida e coerente e, dall’altra, la compiuta realizzazione della piazza pedonale antistante la chiesa del Soccorso che, con il suo ampio spazio ristrutturato e polifunzionale, valorizzerà la chiesa stessa, ricostituendo quell’area di “rispetto” negata dal traffico veicolare e riqualificherà l’intero quartiere diventandone fulcro e prezioso luogo di aggregazione” concludono il sindaco e l’assessore.