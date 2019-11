Picchia e minaccia un coetaneo per 35 euro, 16enne arrestato dai carabinieri per rapina

Savona. I carabinieri della stazione di Savona hanno arrestato ieri sera un ragazzo di 16 anni, uno studente residente in provincia di Savona, che secondo i militari alcuni giorni fa avrebbe minacciato un coetaneo insieme a un amico minore di 14 anni (quindi non imputabile per legge) per farsi consegnare 35 euro.

Tutto è partito dalla denuncia dei genitori del minore aggredito. Le indagini hanno portato a identificare e arrestare il ragazzo, che ora, a causa delle minacce e della consegna dei soldi, dovrà rispondere del reato di rapina. Ora è stato affidato a una comunità del nord Italia, con l’obbligo di non lasciare la struttura all’interno della quale sarà seguito da educatori che, su disposizione del Tribunale per i minorenni, avvieranno un programma di rieducazione per il giovane.

Al vaglio dei carabinieri savonesi la posizione del minore non imputabile, per capire quale fosse il suo ruolo nella vicenda; il giovane è stato comunque segnalato all’Autorità Giudiziaria minorile, per avviare una indagine conoscitiva della famiglia.