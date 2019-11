Villanova d’Albenga. Visita allo stabilimento della Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga del sottosegretario allo Sviluppo Economico Alessia Morani, che sarà nel savonese venerdì 22 novembre. Una tappa che arriva dopo lo sblocco delle commesse da parte del Governo per il rilancio dell’azienda aeronautica.

“La Lega non ha fatto nulla durante il suo Esecutivo per la Piaggio, solo annunci e pochi fatti, lasciando irrisolta la situazione di crisi industriale. Con noi al Governo le cose sono cambiate e abbiamo accelerato l’iter di assegnazione delle commesse sul drone e sul P180 indispensabili per dare solidità al futuro dell’azienda, compresa la Laer H andata in grave sofferenza per le difficoltà di Piaggio” afferma la segreteria provinciale savonese del Pd.

“In poco tempo siamo riusciti a dare garanzie e prospettive a tanti lavoratori e al nostro territorio, facendo un lavoro di squadra a tutti i livelli, in primis con l’azione dei nostri parlamentari Franco Vazio e Vito Vattuone, così come con il gruppo del partito Democratico in Regione, il consigliere regionale Mauro Righello e il Pd savonese impegnati a trovare soluzioni immediate”.

“Se ora la Lega cerca di accaparrarsi meriti non suoi sarebbe una vera presa in giro per i lavoratori e per il territorio che attendevano risposte già dal precedente Governo, risposte mai arrivate, con rinvii e slittamenti che potevano aggravare ancora la crisi dell’azienda e dell’indotto”.

“Le passerelle elettorali di Toti, della Viale, dell’assessore regionale Benveduti e degli esponenti della Lega sono lo specchio della distanza tra il dire e il fare…” conclude la segreteria provinciale.

PROGRAMMA:

DALLA PARTE DEL TERRITORIO, DALLA PARTE DEL LAVORO – Venerdì 22 novembre 2019

Villanova d’Albenga

Ore 11.30, stabilimento Piaggio, incontro con Rsu e dirigenza;

Ore 13.00, stabilimento LaerH, incontro con Rsu e dirigenza;

Savona Sala chiamata del porto

Ore 16.00 incontro con Rsu di Funivie e Bombardier;

Ore 17.00 incontro aperto “sostenere le imprese” presso Unione Industriali;

Celle Ligure

Sala Consiglio ore 20.45 iniziativa pubblica su Legge finanziaria;

Parteciperanno:

Mauro Righello Consigliere Regione Liguria

On. Franco Vazio

On. Alessia Morani Sottosegretario Ministro Sviluppo Economico