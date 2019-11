Liguria. Via libera in commissione Difesa al Senato – relatore il senatore PD Vito Vattuone – all’acquisto, da parte del Governo, di 9 velivoli P180 Piaggio e per l’ammodernamento di altri 19 velivoli sempre a cura di Piaggio. “Parliamo di un totale di 143,5 milioni di euro. Adesso l’azienda comincia ad avere una prospettiva, dove la crisi dei mesi scorsi. La maggioranza continua a lavorare per lo sviluppo di Piaggio” afferma il parlamentare Dem.

“Esprimiamo soddisfazione per il via libera in commissione Difesa al Senato – relatore il senatore del Pd Vito Vattuone – all’acquisto, da parte del Governo, di 9 velivoli P180 Piaggio (125,2 milioni) e all’ammodernamento di altri 19 velivoli sempre dell’azienda ligure (18,3 milioni). Dopo mesi di impasse la nuova maggioranza sta sbloccando la situazione, offrendo a Piaggio una prospettiva futura. Dopo che la Lega al Governo ha assistito senza colpo ferire all’evaporazione dei 766 milioni di euro messi a disposizione di Piaggio dal Governo Gentiloni e alla fuga del fondo d’investimento degli Emirati Arabi portando l’azienda in amministrazione straordinaria senza uno straccio di prospettive, ora per fortuna la nuova maggioranza, sbloccando le commesse per i P180 e per il drone P1hh, ha messo le basi per poter andare avanti. Il lavoro per il rilancio dell’azienda è ancora lungo, ma almeno ora si passa dalle parole (troppe) ai (primi) fatti” afferma il Gruppo Pd in Regione Liguria.

E arrivano anche le prime reazioni sindacali: “È stato sancito oggi il via libera in Commissione Difesa al Senato per l’acquisto, da parte del Governo,di 9 velivoli P180 Piaggio e il retrofit di altri 19 velivoli. È un segnale positivo che però si deve tramutare velocemente in una commessa reale finanziata dal Governo” sottolinea Alessandro Vella, segretario generale Fim-Cisl Liguria.

“Come per Piaggio Aerospace auspichiamo una soluzione positiva anche per la vicenda ex Ilva: stiamo vivendo con preoccupazione e rabbia tutta la situazione dell’ ex ILVA sulla quale oltre ad Arcelor Mittal il governo ha responsabilità precise su scelte strategiche per l’industria e l’economia del nostro paese. Non vorremo trovarci di fronte a brutte sorprese dopo mesi di richieste precise sulle quali c’è in ballo il destino di migliaia di posti di lavoro con le relative famiglie della Liguria” conclude l’esponente sindacale.