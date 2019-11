Piaggio Aerospace, bando a gennaio: nessuna divisione dell’azienda e mantenimento della forza lavoro

Villanova d’Albenga. Il programma per il rilancio di Piaggio Aerospace e la successiva individuazione di un nuovo proprietario, che ha ricevuto luce verde dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati al centro del lungo incontro che si è svolto nel pomeriggio di oggi all’Unione Industriali di Savona, alla presenza delle organizzazioni sindacali di categoria.

Il commissario Nicastro ha parlato dell’iter per il bando internazionale alla ricerca di un compratore e accelerare il percorso di vendita dei complessi aziendali: manca ancora una istanza da presentare al Governo, che sarà inviata nei prossimi giorni, poi un ultima risposta affermativa da parte dell’Esecutivo. Secondo quanto appreso il bando sarà pubblicato per il mese di gennaio 2020.

I sindacati hanno espresso sosddisfazione per due elementi fondamentali: il futuro compratore dovrà manetenere l’unicità dell’azienda aeronautica (quindi nessuna divisione o spacchettamento) e mantenere i livelli occupazionali attuali.

La società, che ha sede a Villanova d’Albenga in Amministrazione Straordinaria dal dicembre del 2018, procedura cui è stata successivamente attratta anche la controllata Piaggio Aviation, si presenterà ai potenziali compratori con un significativo portafoglio ordini, che raggiunge la cifra totale – grazie a contratti provenienti soprattutto dal mondo istituzionale italiano – di 832 milioni di euro.

Altro aspetto emerso dall’incontro è che quando si concretizzeranno i contratti firmati con Difesa e Aeronautica si potrà accelerare con il progressivo riassorbimento dei dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, fino al completo rientro dell’intera forza lavoro. Un passaggio che potrebbe avvenire anche prima della pubblicazione del bando per l’acquisto della Piaggio Aerospace.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di garanzie anche per la parte genovese, riguardante manutenzione e ammodernamento dei velivoli. Altri incontri sindacali si svolgeranno in vista del via libera definitivo da parte del Governo alla procedura per l’acquisizione dell’azienda aeronautica.