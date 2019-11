Peggioramento delle condizioni meteo: piogge e “bomba d’acqua” sul finalese

Ponente. Brevi temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di auto protezione. Così il bollettino di Arpal questa mattina in relazione alle previsioni di meteo di oggi, sabato 9 novembre.

E in effetti, dal pomeriggio di oggi, si è registrato un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche, che hanno portato a temporali e piogge intense, accompagnate da fulmini.

Dalle ore 17 e 30 sul comprensorio finalese si è abbattuta una vera e propria “bomba d’acqua”, con cumuli notevoli in pochissimi minuti. Una situazione che si sta spostando anche in altre località del ponente savonese.

Le previsioni parlano di una persistente instabilità, che ci accompegnerà per tutto il weekend, associata ad un calo delle temperature, in particolare nelle zone interne della provincia savonese: sulle alture non si esclude la comparsa della prima neve di stagione.