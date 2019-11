Pedaggi ambulanze, deputati Cassinelli e Bagnasco (FI): “Il Mit intervenga su Autostrade”

Regione. I deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia hanno depositato una interrogazione urgente al ministro dei trasporti.

La richiesta è quella di intervenire su Autostrade per l’Italia in relazione al pagamento del pedaggio delle pubbliche assistenze.

I due deputati in merito hanno scritto: “Il ministro chiarisca al più presto se non si ritenga di intervenire quanto prima nei confronti della società Autostrade affinché dia immediato riscontro e applicazione ai principi statuiti nella sentenza della Corte di Cassazione, anche al fine di modificare la convenzione eliminando il riferimento all’urgenza/emergenza dei servizi nonché al rimborso delle spese laddove parla di gratuità del servizio, nonché al fine di annullare in via di autotutela le ingiunzioni di pagamento inferte alla Croce Bianca Rapallese in quanto fondate su erronei presupposti di fatto e diritto”.