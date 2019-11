Alassio. Passeggiate a mare devastate dalla furi del mare così come i locali, alcuni dei quali hanno subito danni davvero ingenti. La spiaggia, già risicata, è un ricordo, sommersa dal mare che, ormai da 36 ore, fa da padrone.

È questa la situazione del day after dell’allerta rossa ad Alassio, dove la mareggiata ha sferzato litorale e costa per l’inter giornata di ieri e per tutta la notte.

Le passeggiate hanno subito danni con intere porzioni di asfalto “divorate” dal mare e diverse ringhiere letteralmente sradicate. Furia di onde lunghe, lunghissime che, a più riprese, si sono abbattute sui locali, alcuni dei quali hanno subito grossi danni.

“Dal punto di vista della spiaggia la situazione è analoga al post mareggiata di un anno fa, mentre per quanto riguarda i locali, la maggior parte ha subito meno danni. Economicamente parlando, comunque, i danni sono ingentissimi”, ha dichiarato il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri.

“Si è trattato di un duro colpo perchè pensare di ricostruire di nuovo la spiaggia sarà duro. Dobbiamo incontrare la Regione per intervenire in modo straordinario questa volta e mettere in atto misure di prevenzione forti. Alcuni punti della passeggiata con fratture ma non come lo scorso anno. Meno forte il mare ma la mareggiata è durata più a lungo. Dobbiamo correre e rimetterci in carreggiata in vista del Natale”, ha concluso.