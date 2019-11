Parte da Savona “Live on Costa”, la prima crociera a ritmo di musica in compagnia di J-Ax

Savona. Costa Crociere presenta “Live On Costa”, una vacanza davvero unica nel Mediterraneo, dedicata a chi ama la musica, ballare, divertirsi e fare festa.

L’appuntamento è per il 10 maggio 2020 a bordo di Costa Magica, che partirà da Savona per una crociera di 5 giorni, con tappe a Barcellona e Marsiglia. Gli ospiti che prenoteranno in agenzia di viaggio o sul sito www.costacrociere.it potranno partecipare ad un grandissimo evento: J-AX in concerto per un esclusivo, irripetibile live sul mare!

Il concerto di Costa Magica sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo, attesissimo album di J-AX, la cui uscita è prevista a gennaio 2020. Un’opportunità imperdibile per tutti i fan di J-AX e non solo, da vivere in un contesto altrettanto unico e spettacolare.

L’esibizione di J-AX sarà l’evento d’eccezione di un ricco programma di party e musica da scoprire su “Live on Costa”. Già a partire dall’aperitivo, dopo il rientro dalle escursioni, la nave si animerà con speciali dj set e happy hour. Gli show nel teatro sono stati scelti appositamente per questa crociera: l’imperdibile Production Show Radio, uno spettacolo tutto da ballare per celebrare i successi musicali dalla fine degli anni ’60 ad oggi, e un’emozionante show acrobatico che lascerà gli ospiti a bocca aperta.

Per chi ama la vita notturna, le sorprese non finiscono qui! Su Costa Magica ci sarà ogni notte una festa diversa: Party Con Noi, per festeggiare l’inizio della crociera del divertimento; Banquet Night Party, una festa indimenticabile con musica, intrattenimento, buffet e l’immancabile spaghettata di mezzanotte; Silent Disco Party e la Notte Bianca!

Anche a terra non mancheranno le emozioni. La crociera di Costa Magica permetterà di scoprire due delle più amate città del Mediterraneo. Prima tappa dell’itinerario sarà Barcellona, il 12 maggio, per godersi una passeggiata sulla Rambla o ammirare le meraviglie architettoniche di Gaudì, il museo Picasso, la Sagrada Familia, il Barrio Gotico, il Camp Nou e il quartiere del porto con i suoi bar di tapas. Il giorno successivo, Costa Magica raggiungerà Marsiglia, con il quartiere storico Le Panier, tipico per le case dalle facciate colorate lungo stradine strettissime dove in passato abitavano le famiglie dei marinai, e la zona del porto con i locali dove sorseggiare un pastis. Durante la sosta a Marsiglia i tour Costa permetteranno di visitare altre deliziose cittadine del sud della Francia, come Aix-En-Provence, Avignone con il maestoso Palazzo dei Papi, Arles per scoprire i luoghi più cari di Van Gogh e Saint-Rémy. Il 14 maggio la nave rientrerà a Savona.

Dalla mattina sino a notte fonda, tra tour guidati a terra e coinvolgenti feste a bordo, sarà impossibile annoiarsi!