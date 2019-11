Pallare perde il suo “Mago”: un malore ha stroncato il vulcanico Sergio Peluffo

Pallare. Lutto a Pallare per l’improvvisa scomparsa di Sergio Peluffo, classe 1939, conosciuto da tutti come “il Mago” per le sue abilità in cucina. Ma non solo.

Il pallarese ha, infatti, dedicato la sua vita al mondo del volontariato, prestando tempo e impegno nelle associazioni del paese, in particolare all’Avis, di cui è stato uno dei fondatori e per la quale era sempre in prima linea durante le manifestazioni in programma.

Nel 2009 era stato insignito della carica di Cavaliere della Repubblica per le sue 138 donazioni di sangue. Milite della Croce Bianca di Carcare, aveva anche grandi doti canore ed era solito accompagnare le cerimonie nella sua parrocchia.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Marco, a Pallare, venerdì alle 14.30.