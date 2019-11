Pallare, Calcio a 5: giornata positiva per Dessino Sementi, Bar Bologna e Nati per Vincere

Pallare. Nella serata di venerdì 8 novembre si è conclusa la terza giornata del campionato Uisp Val Bormida. Conferma al vertice della Dessino Sementi che, nella prima partita, ha avuto la meglio sulla Hellas Peroni grazie all’ottima prestazione del capocannoniere della passata edizione Torrello.

Il Bar Bologna supera facilmente la Trench FC con una doppietta di Marco Mozzone, neo acquisto, che conferma il suo valore anche nel calcio a 5.

La terza partita, a dispetto del risultato, è stata di fatto la più equilibrata: a prevalere, grazie al loro gioco ormai consolidato, sono i Nati per Vincere contro i Desperados.

Di seguito i tabellini.

Hellas Peroni – Dessino Sementi 1-6

Hellas Peroni: Marella, N. Rizzolo, A. Rizzolo, A. Vero, A. Canopoli, J. Chinelli

Dessino Sementi: Dainese, Ferraris, Belerio, Ceccarel, Torrello, Briano

Reti Hellas Peroni: A. Rizzolo

Reti Dessino Sementi: Torrello, Ceccarel

Trench FC – Bar Bologna 1-8

Trench FC: F. Coccorullo, G. Venturino, S. Coccorullo, E. Botta, Lo Vetere, Lamaud, Santi

Bar Bologna: Toffanello, Di Noto, E. Kasaj, M. Kararaj, A. Kararaj, M. Mozzone, M. Paglionico

Trench FC: E. Botta

Reti Bar Bologna: M. Paglionico (3), M. Mozzone (2), E. Kasaj (2), Di Noto

Nati per Vincere – Desperados 4-1

Nati per Vincere: Dolermo, S. Valle, Niello, Kadrija, Loddo, F. Carle

Desperados: Ferruccio, S. Vacca, Siri, Garbero, Bergero, Gallindo, Delpino, Verardo

Reti Nati per Vincere: Loddo (2), Kadrija, F. Carle

Reti Desperados: S. Vacca

Nella foto sopra: Hellas Peroni

S. Vacca (Desperados)

Jacopo Chinelli (Hellas Peroni)

Belerio (Dessino Sementi)