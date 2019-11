Pallapugno: ecco le squadre di Serie A, B e C1 per la stagione 2020

Andora. Il Consiglio federale Fipap, nella riunione di lunedì 25 novembre, ha ufficializzato le squadre che parteciperanno nel 2020 ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C1.

Per la Serie A è stata accolta la domanda di ripescaggio della Virtus Langhe e pertanto saranno dieci le squadre a lottare per lo scudetto: Alta Langa, Araldica Castagnole Lanze, Augusto Manzo Santo Stefano Belbo, Canalese, Cortemilia, Imperiese, Merlese, Pro Spigno, Subalcuneo, Virtus Langhe.

In Serie B, invece, sono state accettate le istanze di ripescaggio della Monticellese e del Ricca, per un totale di dodici formazioni al via: Benese, Centro Incontri, Ceva, Don Dagnino, Monticellese, Neivese, Polisportiva Pieve di Teco, Pro Paschese, Ricca, San Biagio, Speb, Taggese.

La Serie C1, a seguito delle domande di partecipazione di società non aventi diritto e delle conferme, sarà formata da dodici squadre: Albese, Amici Castello, Araldica Castagnole Lanze, Bubbio, Canalese, Caraglio, Cortemilia, Gottasecca, Imperiese, Monastero Dronero, Peveragno, Valle Bormida.