Pallanuoto, la Löa Water Polo ha iniziato il campionato

Loano. Nella serata di ieri, giovedì 28 novembre, a Loano, si è giocata la partita valevole per la seconda giornata del campionato Uisp 2019/20 tra Löa Water Polo e Rari Nantes Camogli Emme 30. L’incontro è terminato con il successo degli ospiti con il risultato di 20 a 10.

Il tabellino:

Löa Water Polo – Rari Nantes Camogli Emme 30 10-20

(Parziali: 2-6, 3-3, 2-8, 3-3)

Löa Water Polo: Scorza, Negro, M. Gattuso 1 (rig.), Leali, Lanaro, Calcagno 5 (1 rig.), G. Gattuso, Toscano, Ronchetti, Esposito 4, Guazzotti, Lamarca, Stefanoni. All. M. Gattuso.

Rari Nantes Camogli Emme 30: Panizza, Roccarino, Garau 1, Monte, Bertino 1, Anesini 1, De Pasquale 4, Maggiolo, Licata 4, Oliva 1, Cavagnaro 4, Mancin 1, Prioreschi 1, Cichero 2.

Arbitro: F. Ferrante.

Note. Usciti per limite falli: Oliva (C) nel quarto tempo.

I loanesi avevano esordito in campionato giovedì 21 novembre contro un’altra compagine molto esperta del campionato, la Lokomotiv Savona, squadra della Rari Nantes, cedendo con sei reti di scarto.

Il tabellino:

Löa Water Polo – Lokomotiv Savona 5-11

(Parziali: 2-2, 0-4, 2-3, 1-2)

Löa Water Polo: Bolla, Negro, M. Gattuso, Leali, Lanaro, Giordano 2, Calcagno 1, G. Gattuso, Toscano, Ronchetti 1, Esposito, Guazzotti 1, Scorza, Rosso, Stefanoni. All. M. Gattuso.

Lokomotiv Savona: Brunetto, Ferrando 4, Fagugli 2, D. Beri 1, Torrente, G. Landolfi, G.R. Landolfi 1, De Fazio 3 (1 rig.), Rossi, Bova. All. L. La Cava.

Arbitro: Rondoni.

Note. Usciti per limite falli: G.R. Landolfi (Lokomotiv) nel quarto tempo.