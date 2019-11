Albenga. E’ positivo sotto ogni aspetto il bilancio di “Ottobre De André”, manifestazione ideata e organizzata dai Fieui di caruggi in collaborazione con il Comuned i Albenga.

Trenta ospiti di alto livello, sempre il tutto esaurito, pubblico entusiasta e partecipe: per un mese la città delle Torri e della Fionda è stata centrale per gli amanti della buona musica e per i fans del mai dimenticato Fabrizio De André.

“Ma l’obiettivo principale – sottolineano i Fieui di caruggi – resta la solidarietà e anche di questo possiamo dirci soddisfatti”. Infatti, come noto, tutti gli eventi erano a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto, cui sono state versate le offerte ricevute per un ammontare complessivo di 10.200 euro.

“Una somma importante – conferma Domenico Chionetti, responsabile della Comunità fondata da don Gallo – che in accordo con i Fieui di Albenga abbiamo deciso di destinare alla creazione di borse-lavoro. Infatti in questo periodo di crisi trovare lavoro è abbastanza difficile per tutti e quelli che ci vanno di mezzo sono in particolare le persone che vivono in condizioni svantaggiate. E’ proprio a questi ultimi che destineremo le borse finanziate dalle generose offerte del pubblico albenganese.”

Ancora una volta dunque la fionda dei vecchi monelli ingauni ha centrato un obiettivo importante e sicuramente in vico del Collegio, nella loro cantina-museo, già staranno pensando al prossimo bersaglio.