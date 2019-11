Savona. Dodici posti letto per pazienti su richiesta del medico di famiglia, destinati alle fasce deboli della popolazione che devono essere dimessi dai reparti ospedalieri o che vengono assistiti in ambito domiciliare: questa mattina, alla presenza del governatore Giovanni Toti, dell’assessore regionale alla sanità Sonia Viale e del sindaco Ilaria Caprioglio è stata inaugurata la nuova Area di cure infermieristiche all’ospedale San Paolo di Savona.

La struttura è nata per limitare i ricoveri ospedalieri e l’ingresso in strutture residenziali: è un reparto di degenza polivalente e funzionale in grado di garantire la continuità delle cure per alcune tipologie di pazienti, nell’ambito della rete dei servizi socio sanitari e dell’integrazione tra ospedale e territorio.

Sarà possibile, inoltre, la presenza dei familiari senza vincoli di orario.

L’Area di cure infermieristiche rappresenta un “ibrido” tra la sanità ospedaliera e l’assistenza domiciliare, con la partecipazione di medici e personale sanitario.

Il nuovo reparto del nosocomio savonese prevede l’azione di una staff composto da medici specialisti, medici di base, infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, personale sociale e amministrativo, nell’ottica di una cura e terapia integrata per il paziente e le sue esigenze cliniche.

