Osiglia. Resta ancora alta la preoccupazione ad Osiglia per l’emergenza post-maltempo.

A far paura sono soprattutto le nuove possibili piogge attese per la giornata di domani, che potrebbero ancora creare criticità aggiuntive: “La diga è stracolma e altri cumuli di acqua non sarebbero trattenuti, con nuove ondate verso l’Imbarcadero e altri disagi” afferma il sindaco Paola Scarzella, che proprio ora si sta recando per un nuovo sopralluogo, pronta ad informare della situazione Tirreno Power.

di 3 Galleria fotografica Frane e viabilità, ecco la situazione





“I terreni sono saturi e altre piogge sarebbero devastanti per il nostro territorio” afferma.

Tra le frane e gli smottamenti allarme in località Monte, con un pezzo di muraglione che sta per crollare a valle, mettendo a rischio non solo la piazzetta ma anche l’acquedotto comunale.

“Stiamo effettuando verifiche tecniche, speriamo che il movimento franoso non peggiori ancora, altrimenti le conseguenze potrebbero essere assai gravi per la nostra comunità, già colpita pesantemente dal maltempo” conclude.