Carcare. L’Olimpia Carcarese supera (3-2) il Borghetto e si porta in testa alla classifica.

“Fa piacere guardare la nostra classifica, ma allo stesso tempo non dimenticare che siamo una nei promossa e che nello scorso anno, a questo punto della stagione eravamo terzultimi in classifica – afferma Andrea Alloisio – nella prima frazione di gioco abbiamo giocato molto bene, mentre nel secondo tempo abbiamo rischiato di farci raggiungere, sbagliando alcune occasioni per chiudere la gara”.

“Siamo una squadra giovane e gioco forza dobbiamo crescere, dare sempre il cento per cento, perché in questo campionato, appena stacchi la spina, vieni messo sotto… per cui con tanta umiltà, seguendo la filosofia del lavoro e del sacrificio, dobbiamo migliorare il nostro rendimento per essere sempre competitivi”.

“La società e la squadra dedica la vittoria a Samuele Caruso – conclude Alloisio – vittima di un infortunio, augurandogli una pronta guarigione”.