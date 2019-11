Nuovo corso al ritmo metal-rock all\'Amatori Nuoto Savona

Al via un nuovo corso del tutto alternativo all’Amatori Nuoto Savona. Applicabile al fitness ed improntato sulla sincronizzazione del nuoto in acqua alta, sul salvamento, sulla resistenza e sulla velocità nell’esecuzione degli esercizi con cambi rapidi per migliorare l’elasticità, quindi il compimento degli esercizi stessi.

Un’acquagym molto energica e dinamica, ritmata a tempo di metal-rock. E’ un allenamento divertente ma allo stesso tempo ad alto impatto e alta intensità per stimolare tutti i muscoli in maniera controllata e graduale ma senza incidenza per la schiena che, lavorando in acqua alta, è in assenza di gravità.

Le lezioni si terranno nelle giornate di Giovedì dalle 20.25 alle 21.10 e saranno tenute da Massimo Grenno, istruttore pluriqualificato dell’Amatori Nuoto Savona, da sempre appassionato di nuoto, di innovazioni, di musica metal-rock.

Per informazioni, telefonare in segreteria al n. 019 861296 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: segreteria@ amatorinuotosavona.it

Nella fotografia l’istruttore Massimo Grenno