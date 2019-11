Noli, un gattino abbandonato cerca una nuova casa

Savona. Un gattino maschio di circa 3 mesi d’età è stato abbandonato in via Italia a Noli.

Il piccolo, malato, è stato consegnato ai volontari della Protezione Animali a Savona, che ora lo stanno curando e crescendo.

Appena sarà guarito sarà possibile darlo in adozione; gli interessati lo possono vedere e prenotare presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono per informazioni 019 824735.