Noli, il sindaco Fossati: “Pronta delibera contro le antenne 5G”

Noli. Non si è fatta attendere la presa di posizione del sindaco di Noli Lucio Fossati dopo la petizione di 481 cittadini consegnata questa mattina in Comune per dire “No” all’installazione di antenne 5G.

Dopo il caso di Finale Ligure il Comitato nolese per la difesa di Salute e Ambiente ha voluto giocare d’anticipo, incontrando il favore dell’amministrazione comunale come dimostrano le parole del primo cittadino: “Avevo incontrato la presidente del Comitato e la ringrazio per la petizione che testimonia una ferma volontà della nostra comunità, che condivido pienamente” afferma Fossati.

“I contenuti del documento rispecchiano in pieno le mie sensibilità ambientali e a tutela della salute dei cittadini, uno dei punti chiave del nostro programma amministrativo” aggiunge.

E nel merito il sindaco Fossati annuncia: “Stiamo lavorando ad una delibera ad hoc da presentare direttamente in Consiglio comunale a fine novembre, nella quale sarà sancita l’opposizione da parte del nostro Comune alla sperimentazione e/o installazione di antenne 5G” sottolinea.

“La nostra amministrazione e questa maggioranza ribadiscono che senza le indispensabili certezze scientifiche su ambiente e salute e senza le autorizzazioni degli organi competenti nel territorio nolese non potrà essere presente nessuna antenna 5G”.

“Ad ora non è pervenuta ai nostri uffici nessuna richiesta o iter autorizzativo, anche per questo la delibera rappresenta un punto fermo in prospettiva futura” conclude il sindaco Fossati.