“No alla violenza sulle donne”: il messaggio dell’Olimpia Carcarese

Carcare. Oggi, 25 novembre, ricorre la Giornata contro la violenza sulle donne. Istituita il 17 dicembre 1999, celebra attività ed iniziative per porre l’attenzione sulle frequenti violenze, molestie, fenomeni di stalking ed aggressioni di cui numerose donne sono vittime, e di conseguenza contrastarle.

Il mondo del calcio maschile non è rimasto indifferente alla campagna di sensibilizzazione. Nel weekend giocatori e arbitri di Serie A sono scesi in campo con un segno rosso sul volto, per ribadire l’impegno contro la violenza sulle donne.

L’Asd Olimpia Carcarese, per l’occasione, ha realizzato un video nel quale alcuni calciatori e l’allenatore Andrea Allosio hanno scandito il messaggio: “No alla violenza sulle donne“. Un concetto ribadito dall’addetta stampa Giorgia Scalise: “Nessuna scusa, è ora di dire basta“. E un chiaro invito a ricordarlo ogni giorno, non solamente oggi, con l’hashtag #sempre25novembre.