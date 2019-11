Next Generation Winter Ball Cup, la Cairese parte con un doppio successo

Cairo Montenotte. Nella prima giornata della Next Generation Winter Ball Cup la Cairese va a segno vincendo entrambe le partite disputate.

Nel primo incontro la formazione biancorossa parte con Garra sul monte, Bussetti in prima base, Bruno in seconda, Buschiazzo in terza, Franchelli interbase, Leoncini dietro al piatto di casa base, in campo esterno Rozio e Poddine. I lanciatori fanno un ottimo lavoro e concedono un solo punto alle mazze del Boves, mentre in attacco buona la prova corale con Leoncini e Bruno sopra le righe ed efficaci soprattutto con i corridori in base da spingere a punto. Si chiude con il risultato di 4 a 1 per i valbormidesi.

Gara due è decisamente più combattuta; si gioca contro i temibili Bees di Avigliana. I tecnici liguri schierano Franchelli sul monte spostando Garra in interbase ed inseriscono Raddi e Pettinato in campo esterno. I piemontesi sono molto determinati e i biancorossi sono costretti ad inseguire per ben due volte, prima di portare a casa la vittoria finale: è ancora Leoncini battere a casa il punto del sorpasso per un successo per 4-3, sofferto e per questo ancora più bello.

Domani, domenica 24 novembre, toccherà alla formazione Under 12 della Cairese esordire nel campionato indoor della Western League; tempo permettendo si giocherà a Boves.

Nella foto sopra: la formazione Under 15 a Fossano

La locandina della Western League di Boves Under 12