Provincia. Sta tornando lentamente alla normalità la situazione viaria sui tratti delle strade provinciali dell’entroterra savonese colpiti nella notte dal maltempo e dalla neve, con alberi e rami caduti e smottamenti che hanno costretto allo stop della circolazione, con non pochi disagi.

Il consigliere delegato alla viabilità di Palazzo Nervi, Luana Isella, sta seguendo e monitorando la situazione su tutti i collegamenti nei quali si sono verificate criticità: “Auspichiamo che entro la giornata si torni alla normalità” ha detto.

Intanto ecco la situazione: ad ora rimane ancora chiusa solo la strada provinciale che collega Dego a Santa Giulia, dove nella notte un camion di traverso, la caduta di rami a tronchi avevano impedito l’intervento prima dei vigili del fuoco e poi dei mezzi spazzaneve. In questo momento sono in corsi i lavori di pulizia e messa in sicurezza della carreggiata e nelle prossime ore il tratto dovrebbe tornare percorribile.

Secondo quanto riferito dalla Provincia in alcuni tratti viari sono presenti ancora lievi restringimenti di carreggiata, legati per lo più ad ingombri provocati dal carico della neve, quindi piante, rami e alberi che non hanno retto alla prima nevicata di stagione.

Ecco le strade provinciali interessate:

Sp 51 che collega Calizzano e Millesimo

Sp 36 Bragno-Ferrania

Sp 542 a Pontinvrea

Il consigliere delegato alla viabilità dell’ente provinciale, Luana Isella, ha inoltre comunicato che sono stati risolti gli smottamenti avvenuti sulla Sp 17 nel comune di Rialto, nell’entroterra finalese, e sulla Sp 6 a Casanova Lerrone, nell’entroterra albenganese.

“Stiamo comunque proseguendo l’azione di verifica e intervento a vasto raggio su tutte le arterie di collegamento di competenza della Provincia, sperando che le situazioni problematiche per il transito di mezzi e veicoli siano risolte già per questa sera” conclude Isella.