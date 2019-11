Natura, teatro canzone, commedie, tavole rotonde: un variegatissimo fine settimana di eventi in provincia

Provincia. “Sottile assicella su cui i pittori tengono i colori durante il lavoro”: è la tavolozza. Così la definisce l’etimologico Zanichelli ed è come si presenta questo secondo sabato di novembre: una tavolozza su cui noi “pittori” del tempo libero possiamo tenere i nostri “colori” preferiti, gli IVG Eventi, in sintesi nelle seguenti righe.

Cominciamo a dipingere il fine settimana di marrone, colore tipico degli asini con cui potremo fare una gita fuori porta tra le verdi frasche e i riposanti arbusti del Parco Natura AsinOlla di Pietra Ligure. Il pennello “scivola” poi sul rosso del protettivo mantello di san Martino, in onore del quale il Comune di Albenga preparerà grandi iniziative per tutte le età.

Se dovessimo individuare un colore per Borgio Verezzi uno su tutti potremmo individuarlo nell’oro, come quello delle “stelle” del firmamento del cantautorato italiano che gli Zêna Singers faranno brillare nel “cielo” del “Gassman” grazie al loro “Viaggio musicale e teatrale”.

Il nero delle quinte del Sacco di Savona farà invece da sfondo invisibile all’esistenzialismo della commedia “Cosa leggi? Osborne”, espressione della realtà emotiva della crisi non solo di sistema ed economico sociale ma soprattutto di senso del terzo millennio.

Pietra Ligure. Escursioni, gastronomia e iniziative per i bambini: sarà ancora un fine settimana autunnale tutto da vivere al Parco Natura AsinOlla.

Speciale pomeriggio sabato 9 novembre grazie al Trekking con gli Asini, organizzato dallo staff del parco: percorsi e itinerari nello splendido entroterra per un’esperienza unica a contatto con la natura e gli animali.

Si proseguirà con un’altra iniziativa in programma domenica 10 novembre. Dopo il maltempo del 3 novembre, che aveva costretto al rinvio dell’evento, AsinOlla ripropone la tradizionale Polentata con un menù all’insegna della polenta con vari condimenti e antipasti. Nel pomeriggio l’iniziativa “Favole in Stalla”: racconti e giochi con gli amici asinelli.

Albenga. L’11 novembre si celebra san Martino e in occasione della settimana a lui dedicata il Comune di Albenga organizza un ricco calendario di eventi: mostre, letture, una caccia al tesoro per i più piccoli e molto altro, il tutto pensando anche alla buona cucina grazie ad un’iniziativa della Croce Bianca in piazza IV Novembre.

“Portiamo avanti il progetto europeo ‘New Pilgim Age’ sulle tematiche del turismo culturale, lento ed esperienziale nell’ambito di un’economia sostenibile: stiamo infatti mettendo in atto diverse iniziative e una local roadmap – afferma il vicesindaco Alberto Passino – Per rafforzare il legame della nostra città con san Martino abbiamo pensato una serie di iniziative rivolte a tutte le fasce di età: saranno appuntamenti da non perdere!”.

Quali iniziative si terranno? Saranno solo per i grandi oppure anche per i bambini? Per scoprirlo basta cliccare qui e consultare il programma completo.

Borgio Verezzi. La sera di sabato 9 e il pomeriggio di domenica 10 novembre gli Zêna Singers portano in scena il loro “Viaggio musicale e teatrale nella canzone d’autore” attraverso i brani scritti da grandi autori e interpreti quali Bindi, Conte, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, Tenco.

Il concerto propone quel genere espressivo definito teatro canzone, la cui struttura è costituita da un’alternanza di brani preceduti dalla rappresentazione teatrale di parti inedite che conferiscono al genere un posto d’eccellenza.

Lo spettacolo si gioverà anche della straordinaria partecipazione dei maestri di tango argentino A. Lucerna, A. Uccello, P. Spagnoletti, A. Schenetti.

Savona. Sabato 9 novembre andrà in scena la commedia in tre atti “Cosa leggi? Osborne”, scritta e diretta da Ferruccio Masci e con Federico Avenoso, Sacha Guastavino, Caterina Giusto, Consuelo Palliola e Giulia Minetto, per una produzione della Compagnia Teatrale di Proteo.

Lo spettacolo rinvia, non solo nel titolo, all’opera di Osborne “Ricorda con rabbia”. A parte essere strutturata in tre atti, anche l’ambientazione all’interno di un’abitazione in cui vive una coppia complicata con un amico comune ricalca le orme del testo inglese collocabile nell’età della crisi anglosassone postbellica.

Ma da qui in avanti tutto diviene assolutamente attuale, espressione della realtà emotiva di una crisi non solo di sistema ed economico sociale ma soprattutto di senso. Una commedia esistenziale nei modi più prossimi alle peculiarità relazionali del terzo millennio…

“Gli amici dell’uomo” è il titolo della tavola rotonda organizzata dall’Unitre Loano con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura per sabato 9 novembre. Dialogherà con gli ospiti la presidente Umberta Bolognesi.

Interverranno l’istruttore cinofilo Michele Pucci, l’operatore di pet therapy Paolo Lioce, Giovanni Bozzano del nucleo provinciale di Savona del Soccorso Cinofilo Liguria, Marina Munafò, esperta di alimentazione Barf Evolution, Patrizia Mel, volontaria del canile di Finale Ligure, e la presidente del Team Adozione Pappa Betti Bellani.

Claudia Ghigliazza, fiduciaria ENPA Albenga, illustrerà l’attività del gruppo di volontari che si prendono cura del cani randagi ospitati nel canile comunale di Albenga (Enesi) e la missione dell’ENPA che soccorre in provincia di Savona oltre 600 gatti feriti e malati delle colonie feline e più di 2.600 animali selvatici in difficoltà e porta avanti difficili battaglie contro caccia e pesca, gli allevamenti lager, i maltrattamenti e lo sfruttamento degli animali.