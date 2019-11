Natura, gastronomia, animali e divertimento: il weekend ad Asinolla

Pietra Ligure. “Genitori, avete bisogno di portarvi avanti con le spese natalizie e le occasioni del Black Friday ma i vostri bimbi non gradiscono lo shopping ? Questo sabato i più piccoli potranno passare l’intera giornata al parco di AsinOlla!”.

“Con un super pranzo a base di panini con salsiccia e wurstel e un pomeriggio da passare con i nostri animali e con tanti giochi…”. Questo per sabato 30 novembre.

Il primo dicembre, invece, il parco Asinolla ripropone la giornata celebrativa per la Festa dell’Albero (rimandata la scorsa domenica per il maltempo) e presenta una domenica tutta da vivere e da gustare: dalle ore 12 e 30 pranzo all’interno del parco con antipasti, primi (risotto alla zucca e minestrone alla ligure) e dolci. E poi nel pomeriggio, dalle ore 15.00, iniziativa con gli asini della struttura pietrese: fiabe, giochi e merenda con i nostri amici animali e l’organizzazione dello staff Asinolla.

“Vi aspettiamo numerosi per trascorrere un weekend all’insegna della natura, della gastronomia e del divertimento!”.

“Questo fine settimana, per genitori e bambini, sarà anche l’occasione per conoscere l’offerta del parco natura di Pietra Ligure per le imminenti vacanze di Natale con il Winter Camp, in programma dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, periodo nel quale Asinolla propone di ospitare giovani e giovanissimi studenti a casa per le festività: saranno giornate all’insegna del divertimento con giochi all’aria aperta o al chiuso, numerosi laboratori ludici e didattici, molte attività con i nostri amici animali e possibilità di fare i compiti delle vacanze, sempre seguiti dal nostro staff” concludono dal parco natura pietrese.