Morte vigili del fuoco, tanti messaggi di cordoglio: “Onore a voi, veri eroi della società”

Provincia. Tutto il Paese è stato gettato nello sconforto dalla notizia della tragica morte di 3 vigili del fuoco, avvenuta nella notte appena trascorsa, a Quargnento, in provincia di Alessandria. Un’esplosione ha tolto la vita a Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido.

Proprio Candido aveva vissuto ad Albenga dove aveva prestato servizio nel savonese fino a qualche mese fa. Sposato da poco più di un anno, era diventato vigile del fuoco due anni fa. E anche Matteo Gastaldo aveva prestato servizio nel savonese.

Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza ai famigliari per la tragedia che si è consumata arrivati dal mondo della politica savonese e non solo.

In primis il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Esprimo dolore per i tre vigili del fuoco morti questa notte nell’esplosione di una palazzina in provincia di Alessandria, mentre facevano il loro lavoro al servizio della sicurezza di tutti noi. Perdere la vita nell’adempimento delle proprie funzioni mentre si stanno aiutando gli altri definisce quelli che sono oggi i veri eroi della nostra società. Mi faccio portavoce del cordoglio di tutta la città. L’Italia si stringe alle famiglie e agli altri colleghi feriti”.

I Gruppi del Partito Democratico della Regione Liguria e del Comune di Genova “esprimono il proprio cordoglio alle famiglie dei tre vigili del fuoco morti in servizio ad Alessandria la notte scorsa e all’intero Corpo dei vigili del fuoco. Una vicenda dolorosa e gravissima, che colpisce lavoratori sempre in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, con professionalità, competenza e grande preparazione. Confidiamo che sia fatta al più presto chiarezza sulle dinamiche di questa tragedia, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe origine dolosa. Esprimiamo vicinanza anche alle persone ferite dell’esplosione. Servono più tutele per chi, come i vigili del fuoco, rischia ogni giorno la vita. Lo Stato non dimentichi le famiglie di questi tre lavoratori morti nell’adempimento del proprio dovere”.

Questo il messaggio del consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Questa notte tre ragazzi appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco hanno perso la vita nell’esplosione di un edificio in provincia di Alessandria. Inizialmente descritta come una disgrazia dovuta ad una fuga di gas, con il passare dei minuti sono però arrivati aggiornamenti che mi lasciano molto addolorato, ma anche pieno di rabbia. Faccio fatica a commentare una simile atrocità. Non riesco a credere che esista una mente tanto crudelmente deviata da decidere di armare un detonatore per far esplodere una cascina con dentro altri esseri umani. Sono addolorato, per chi ora deve fare i conti con questo assurda, incomprensibile morte. Il mio più profondo cordoglio alle famiglie, il mio pensiero agli uomini rimasti feriti. Il mio più sentito ringraziamento a tutti i ragazzi che rischiano sempre, ogni giorno, per noi”.