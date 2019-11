Morte di Luca Martini: sgomento e commozione a Finale Ligure

Finale Ligure. C’è incredulità e forte commozione nei tantissimi commenti che, in queste ore, si stanno riversando sui social a seguito della scomparsa di Luca Martini, giovane sciatore finalese morto questa mattina sul Monte Bianco.

Il ragazzo, infatti, è una delle due vittime della valanga che, nella mattinata di oggi, attorno alle 10, si è staccata nel massiccio del Monte Bianco, a Punta Helbronner, circa 500 metri sotto la stazione di arrivo della funivia Skyway.

“Ho lavorato assieme a lui quest’estate, bravissimo ragazzo, un sorriso ed una battuta per tutti, addolorato veramente”, “Non si può morire così partire da finale e morire che tragedia condoglianze alla famiglia”, “Condoglianze alla famiglia. Era un ragazzo speciale”, “Ciao Luca ….ti voglio ricordare seduto in cucina ed i tuoi racconti che ci facevano ridere sino alle lacrime: sono questi alcuni dei tantissimi post lasciati sotto alla terribile notizia che questo pomeriggio ha scosso il finalese.

Martini coniugava la sua passione per la montagna non solo attraverso lo sci ripido (testimoniato da numerose immagini sul suo profilo Facebook), ma anche attraverso la mountain-bike, di cui era diventato guida federale, specializzata in Enduro e downhill, proprio quest’anno. Viveva sulle colline liguri in estate ed autunno, mentre l’inverno, e parte della primavera, proprio per l’attrazione per l’ambiente alpino, li trascorreva dal 2014 a Chamonix Mont Blanc.