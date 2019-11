Cari curiosi,

Dopo una domenica scandita al tempo di una nuova serie tv, eccomi qui a raccontarvi di cosa ho scovato.

Su Amazon Prime Video potete trovare “Modern Love”, una serie di otto episodi che racconta di storie d’amore ambientate a New York.

Viene raccontato l’amore visto da diversi punti di vista, attraverso storie meravigliosamente normali, piene di aspettative, difficoltà ed imprevisti. Esattamente come è l’amore universalmente conosciuto.

– When The Doorman Is Your Main Man

– When Cupid Is a Prying Journalist

– Take Me As I Am, Whoever I Am

– Rallying To Keep the Game Alive

– At the Hospital, An Interlude of Clarity

– So He Look Like Dad. It Was Just a Dinner, Right?

– Hers Was a World of One

– The Race Grows Sweeter Near Its Final Lap

Otto storie che mi hanno emozionato.

In alcuni dettagli mi sono talmente tanto ritrovata da scoprire delle lacrime fare capolino dai miei occhi.

E così ho scoperto che Modern Love è una rubrica del New York Times che, da quindici anni, racconta le storie d’amore di chi voglia condividerle.

Come fare?

Basta visionare tutte le informazioni presenti a questo link dove è possibile trovare tutte le “istruzioni”.

Le storie più emozionanti, più particolari, sono state raccolte in un libro “Modern Love – True Stories of Love, Loss and Redemption – Revised and Updated” e in un podcast.

Insomma, sono quindici anni che le storie d’amore che segnano le vite di ognuno di noi sono raccontate su una delle testate più importanti del mondo e, con il passare degli anni, il modo di raccontarle è andato al passo con i tempi.

Tutto questo antefatto ad una serie molto bella, mi ha lasciato senza fiato.

Perchè?

Perchè in una quotidianità fatta di nervosismo, di imprevisti e di difficoltà, è importante sapere che esiste qualcosa che vive alimentato dall’amore.

Perchè l’amore ci cambia la vita, diventa un parametro, un punto fermo che segna un prima, un dopo e che sa dare una forza impensabile per affrontare ogni cosa.

E’ stato un prezioso spunto di cui farò certamente tesoro.

E quanto sarebbe bello creare un Modern Love tutto nostro?

Forse varrebbe la pena farci un pensierino.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

